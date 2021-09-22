Киев, 22 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. К вопросу введения на Украине двойного гражданства нужно подходить взвешенно, без спешки рассмотреть его и предусмотреть все сложные моменты.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Об этом заявил 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с украинской общиной в Нью-Йорке.

В частности, Зеленский отметил, что невозможно предоставлять двойное гражданство тем людям, которые живут на территории «недружественных государств».

«Это сложный вопрос — но все сложности с нашей энергией, нашим желанием будут решены», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне народный депутат фракции «Слуга народа»Олег Дунда заявил, что урегулирование вопроса двойного гражданства на Украине необходимо завершить в ближайшие сроки. Он также обвинил «агентов Кремля» в торможении этого процесса.