Манчестер, Великобритания, 22 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes. Об этом 22 сентября сообщает Goal.

Realmadrid.com Криштиану Роналду

Отмечается, что за сезон 2021/22 Роналду должен заработать €106,6 млн до вычета налогов. Из них €59,7 млн приходятся на зарплату и бонусы за возвращение в «Манчестер Юнайтед».

На втором месте расположился форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, у которого € 93,8 млн. Далее идут Неймар (€81 млн) и Килиан Мбаппе (€36,7 млн).

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