Вашингтон, 22 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Netflix представил тизер документального фильма о певице Бритни Спирс под названием Britney vs Spears («Бритни против Спирс»). Ролик доступен в Instagram-аккаунте площадки с 21 сентября.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

https://www.instagram.com/p/CUGEopaswsW/

На видео представлена аудиозапись певицы, отправленная её адвокату ещё в 2009 году. «Привет, это Бритни Спирс, я звонила тебе раньше. Я звоню снова, потому что просто хочу убедиться, что в процессе отмены опекунства…», — произносит Спирс, после чего сообщение прерывается.

Добавим, что полноценный трейлер к фильму должен выйти 22 сентября 2021 года. Дата премьеры киноленты Britney vs Spears пока неизвестна.