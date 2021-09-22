Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Вечерний дрифт у Исаакиевского собора в центре Северной столицы закончился для любителя острых ощущений в отделе полиции извинениями на камеру, многочисленными административными протоколами и возможным уголовным делом, сообщили 22 сентябре в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео ГУ МВД по СПб и ЛО Дрифт перед Исаакиевским собором в Петербурге

Заезд по ночному центру города молодой человек совершил 18 сентября вместе со своими напарниками. Не задумываясь о безопасности пешеходов, переходивших дорогу, конных наездниках, двигавшихся по проезжей части, и других участниках дорожного движения, водители четырех автомобилей BMW решили показать свою технику прохождения поворотов.

Сообщение о неадекватном поведении автомобилистов на городских дорогах в отделение полиции поступило лишь под конец их заезда, поэтому прибывший на место наряд ДПС автохулиганов уже не застал, но их поиски начали по записям камер наружного видеонаблюдения. Они и показали, как четыре иномарки кружили перед собором.

«Автомобили проезжали на запрещающий сигнал светофора, выезжали на полосу встречного движения, игнорировали необходимость подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом, а также передвигались с нарушением правил установки на автомобиле государственных регистрационных знаков», — рассказали в ведомстве.

Один из участников опасного заезда уже установлен. Им оказался 24-летний неработающий житель Красноярска, управлявший автомобилем BMW М1. Молодого человека доставили в отдел ГИБДД сначала Центрального, а затем Адмиралтейского районов, где в отношении него составили в общей сложности 11 административных протоколов за различные нарушения ПДД.

«Более того, визит в ГИБДД Адмиралтейского района сделал нарушителя пешеходом. Его автомобиль «БМВ М1» изъят для экспертизы в связи с наличием признаков подделки номерных агрегатов автомобиля. В случае положительного заключения экспертов будет решаться вопрос о привлечении автовладельца к уголовной ответственности по статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства)», — рассказали в Главке МВД.

Заметим, что аналогичная судьба ждет остальных участников «дрифта», после того как полицейские установят их личности.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.