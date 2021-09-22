Омск, 22 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области умерли семь человек с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 сентября в оперштабе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

За всё время с начала пандемии в Омской области скончался 2161 человек с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлен 81 541 носитель коронавируса, выздоровел 61 541 человек.