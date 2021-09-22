Тбилиси, 22 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Грузии сотрудники полиции задержали обвиняемого в ранении двух сторонников оппозиции во время предвыборной встречи в селе Гантиади в крае Квемо-Картли. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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«Следствием установлено, что обвиняемый Д. Д. 21 сентября текущего года в селе Гантиади Дманисского муниципалитета в ходе словесного и физического противостояния на предвыборной встрече ножом в область лица ранил сторонников партии «Единое национальное движение» — 1976 года рождения М. О. и 1983 года рождения Ш. С.», — говорится в сообщении.

По данным агентства «ИнтерпрессНьюс», правоохранители задержали сына Михаила Дауташвили, кандидата в мажоритарные депутаты горсобрания от правящей партии «Грузинской мечты».

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября.