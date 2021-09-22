Вашингтон, 22 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Киберпреступники совершили атаку на американскую компанию New Cooperative, которая занимается поставками зерна и удобрений и базируется в штате Айова. В компании заявили, что в целях предосторожности отключили свои компьютерные сети, пишет агентство Reuters.

Securitylab.ru Хакер

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«Мы в срочном порядке отключили наши системы, чтобы сдержать угрозу, и мы можем подтвердить, что она успешно устранена, — говорится в заявлении New Cooperative Inc. — Мы также быстро уведомили правоохранительные органы и тесно сотрудничаем с экспертами по безопасности данных для расследования и исправления ситуации».

По данным источников газеты The Washington Post, системы американской продовольственной компании в помощью вирусов-вымогателей взломали и заблокировали хакеры из группировки BlackMatter, якобы базирующейся в России. Кибепреступники потребовали от фирмы $5,9 млн, пригрозив раскрыть похищенные данные.

Аналитики компании указали хакерам на то, что компания является частью «важнейшей инфраструктуры» США, а последние обещали не проводить атаки подобного рода на такие предприятия. Однако представитель BlackMatter заявил, что их обещание не распространяется на New Cooperative и посоветовал искать деньги для выплаты выкупа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае американская компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке с использованием программы-вымогателя. Утверждалось, что за этим могут стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide. Известно, что руководство корпорации согласилось выплатить злоумышленникам выкуп в размере $5 млн. При этом президент США Джо Байден заявил, что атаковавшие компанию хакеры якобы живут в России.