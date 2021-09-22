Киев, 22 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. На советника президента Украины Владимира Зеленского — Сергея Шефира, было совершено покушение. Об этом 22 сентября сообщает украинское интернет-издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник.

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«Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии», — приводит слова последнего издание.

Также уточняется, что сам советник украинского президента не пострадал в результате произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украине с 22 сентября стартуют совместные с привлечением военных и техники стран Североатлантического альянса (НАТО) стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2021», которые продлятся до 30 сентября.