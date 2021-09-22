Орел, 22 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Новую популяцию краснокнижного растения выявили на территории Тургеневского участкового лесничества в Орловском полесье, сообщили 22 сентября в пресс-службе правительства Орловской области.

Пресс-служба правительства Орловской области Гроздовник многораздельный

В регионе обнаружен гроздовник многораздельный — папоротникообразное растение, оно занесено в Красную книгу Орловской области как находящееся под угрозой исчезновения. В найденной популяции специалисты насчитали немногим более 50 растений разного возраста, есть и спороносящие.

На территории национального парка Орловское полесье это седьмое место произрастания гроздовника, при этом в другим местах региона это растение не обнаруживалось.