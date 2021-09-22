Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Ростовской области готовят к открытию несколько торговых площадок для предпринимателей закрытого рынка «Атлант». Об этом стало известно в ходе оперативного совещания по вопросу пресечения деятельности незаконных рынков в Аксайском районе и созданию новых рабочих мест, которое провёл заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

Торговая повозка

«С июня на территории Батайска, Аксайского и Азовского районов реализуется четыре инвестпроекта по строительству торговых комплексов оптовой и розничной торговли. Проекты включены в перечень «100 губернаторских» и получают областную поддержку в виде налоговых и иных преференций», — доложил донской губернатор Василий Голубев.

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ИА REGNUM сообщало, что в конце апреля 2021 года силовики оцепили рынки, расположенные на окраине Ростова-на-Дону. Огромный торговый центр «Атлант Сити» оказался закрыт из-за земельных махинаций, которые осуществлялись группой лиц, включая чиновников, на протяжении двух десятилетий. Тысячи людей оказались без работы. Поговаривали власти о временном открытии торговых площадок, однако суд решил оставить рынок под замком.