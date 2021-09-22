Богота, 22 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Сразу несколько организаций по правам человека заявили, что третий год пребывания у власти президента Колумбии Ивана Дуке войдёт в историю страны как худший с точки зрения жестокого подавления социального протеста и других сфер. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на доклад, созданный Колумбийской платформой за права человека, демократию и развитие, Координационным центром «Колумбия-Европа», и Альянсом социальных и связанных организаций.

Tokota Иван Дуке

Отмечается, что данный период также был худшим с точки зрения реорганизации и эскалации насилия по всей стране.

На анализируемом временном отрезке также усилились бедность и неравенство, преследование органов правосудия и высших судов, а международные отношения были ослаблены как в результате реакции на социальный протест, так и из-за необоснованного вмешательства в различные политические и избирательные вопросы.

Согласно отчёту, на протяжении трёх лет правления Дуке на территориях Колумбии происходила эскалация насилия из-за преднамеренного невыполнения Мирного соглашения. В качестве причин нарушения соглашения также называются препятствия, которые правительство поставило в рамках урегулирования конфликта в переговорах, а также неэффективность и недофинансирование институтов и инстанций, связанных с перемирием.

Согласно заявлению организаций, демократия и верховенство закона в Колумбии сталкиваются с огромными проблемами перед лицом натиска правительства Дуке, его действий и мер, наносящих ущерб благополучию и жизни граждан.

Отмечается также, что колумбийское правительство в разгар пандемии COVID-19 приняло решения и меры, которые ставят под угрозу осуществление экономических, политических, социальных и культурных прав граждан.

На этом этапе национальная бедность выросла на 6,8% и достигла 42,5%, что означает, что 21 миллион колумбийцев находится за чертой бедности.