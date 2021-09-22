Лондон, 22 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Американский рок-проект Eels, единственным постоянным участником которого является Марк Эверетт, также известный под псевдонимом «Е», анонсировал новый альбом и поделился первым синглом «Good Night On Earth», информирует портал NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Пластинка «Extreme Witchcraft» была спродюсирована совместно с PJ Harvey и гитаристом Джоном Пэришем, выход назначен на 22 января 2022 года. Это первый раз, когда фронтмен Марк Оливер Эверетт и Пэриш работают вместе со времен альбома группы «Souljacker» в 2001 году. «Джон Пэриш — один из самых вежливых людей, которых я когда-либо встречал. Настоящий джентльмен. Но когда он попадает в студию, он становится сумасшедшим ученым», — говорит в своем заявлении Эверетт.

Последний альбом группы «Earth To Dora» вышел в октябре прошлого года и был удостоен четырех звезд от портала NME. Он был описан как альбом, наполненный «осторожным оптимизмом и болезненным чувством романтики».