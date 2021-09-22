Москва, 22 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Для России сохраняются угрозы со стороны внешних рынков. Об этом 22 сентября заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Minsvyaz.ru Максим Решетников

«Сохраняются риски со стороны внешних рынков», — заявил Решетников.

«Во-первых, напряжённая ситуация на рынках продовольственных товаров. Международные показатели продовольственной инфляции сейчас на 17,5% выше, чем в декабре 2020 года, когда этот уровень уже был достаточно высок», — пояснил он.

В августе возобновился рост цен на растительные масла и на зерновые, отметил министр.

«Во-вторых, продолжает ускоряться мировая инфляция в целом — не так давно вышли показатели инфляции августа в основных странах. Мы видим, что на высоком уровне инфляция в Соединённых Штатах держится, и в еврозоне инфляция ускоряется. Это следствие восстановления мировой экономики и структурных изменений из-за пандемии», — продолжил Решетников.

«Так и не восстановились глобальные цепочки добавленной стоимости, выросли тарифы на мировые контейнерные перевозки, повысился спрос населения в развитых странах, да и у нас, на товары длительного пользования как результат масштабных выплат, отложенного спроса и снижения туризма», — пояснил он.По его словам, в консервативном варианте прогноза уровень инфляции может достичь 6%.