Джакарта, , 11:31 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Махендра Сирегар заявил, что Индонезия продолжает использовать дипломатию в качестве шага к достижению международного мира и безопасности в 2022 году, сообщает Kompas.

Герб Индонезии Gunawan Kartapranata

Есть четыре вопроса, которые находятся в центре внимания дипломатии Индонезии. Во-первых, усиление центральной роли и единства АСЕАН. Во-вторых, МИД продолжит добиваться разрешения политического кризиса в Мьянме. В-третьих, поддержка борьбы за независимость Палестины, а также построение инклюзивного афганского правительства.

В 2022 году МИД Индонезии также сосредоточит внимание на усилении защиты индонезийских граждан за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Индонезии заявил, что усилия по укреплению здоровья на национальном, региональном и глобальном уровнях будут одним из основных направлений дипломатии Индонезии в 2022 году.

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