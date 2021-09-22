Токио, 22 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Автомобиль Nissan Skyline нового поколения может получить кузов купе-кроссовера. Об этом сообщает издание Best Car.

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По данным издания, новинка будет напоминать модель Infiniti QX55, дебют которой состоялся в прошлом году. При этом автомобиль QX55 является купеобразной модификацией Infiniti QX50.

По предварительной информации, новый Skyline получит турбированный двигатель объёмом 2,0 л мощностью 272 л. с., который будет идти в паре с вариатором. Кроме того, модель может получить систему полного привода Intelligent All-Wheel Drive.

Стоит отметить, что в 2009 году компания Nissan начала выпуск Skyline. Модель стала перелицованной версией Infiniti EX37.

Ранее компания Nissan представила в России новую версию кроссоверов Qashqai и X-Trail, получившую название N-Design.

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