Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. 17−19 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы в Законодательное собрание города.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Эксперты сошлись во мнении, что Петербург традиционно показал себя с уникальной демократической стороны. Политологи отмечают индивидуальность города, где интересы жителей в парламенте будут представлять сразу шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР и «Новые люди».

По словам директора исследовательских программ экспертной группы PieR, политтехнолога Александра Серавина, выборы в Санкт-Петербурге всегда отличались своей насыщенностью и нестандартностью: «Петербург показал пример демократии. В Законодательное собрание прошли шесть партий. Вместо «Партии роста» зашли «Новые люди» с хорошим результатом почти в 10%. Петербург сделал свой выбор. Компания проходила интересно, открыто и увлекательно. Ее освещали как российские, так и зарубежные СМИ. Иногда складывалось ощущение, что только в Санкт-Петербурге и развивается главный сюжет и интрига».

Нам удалось пообщаться с представителями партий, проходящих в Законодательное собрание следующего созыва.

Дмитрий Павлов, кандидат от партии «Новые люди», отметил, что Петербург в очередной раз подтвердил свое звание политической столицы России.

«Санкт-Петербург — это единственный регион в России, где в парламенте будет отражен сразу весь спектр политических пристрастий горожан. Достичь такого результата удалось даже несмотря на масштабную фейковую кампанию, целью которой было повлиять на волеизъявление граждан. Однако манипуляции через телеграм-каналы не дали результатов», — резюмировал он.

При этом, его однопартиец Дмитрий Панов заявил в интервью, что эти выборы позволили горожанам полностью реализовать свое стремление к обновлению, в том числе, политическому.

Близки к мнению своих будущих коллег по ЗАКСу и представители «Единой России» Например, Юрий Гладунов заметил, что подобный результат может быть связан с многополярностью общественных взглядов в городе и что даже в Государственной думе РФ представлено меньше политических сил, чем в ЗакСе.

Первый секретарь городского отделения Коммунистической партии РФ Роман Кононенко, считает, что многопартийность в парламенте города может положительно отразиться на гражданском обществе.

О демократическом плюрализме в Петербурге высказались также представители других партий.

«Когда ни одна партия не имеет контрольного пакета, у нас есть шанс сделать работу парламента прозрачной и понятной для населения» — заключила Ирина Иванова, заместитель руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга.

«Санкт-Петербург традиционно имеет свой самобытный политический почерк и получил на выборах в ЗакС самый демократичный в стране по составу партий», — подчеркнул представитель Российской Федерации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, председатель совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов.

Руководитель фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин также оценил такое разнообразие партий в этом созыве. Он надеется, что скоро это даст свои результаты уже в реальных делах.

Мария Шишкина из «Справедливой России» уверена, что Петербург может по праву называться европейским срезом России: «Петербург — это город особый. Его нельзя ни с кем и ни с чем сравнивать, это вообще отдельное государство. Он не может быть монополистическим. И очень хорошо, что в этот раз этого снова не случилось. Наш город — это срез европейской России, где высокий уровень политической толерантности».

Таким образом мультипартийность петербургского ЗакСа укрепила парламентариев разных фракций во мнении о том, что такое партийное разнообразие является безусловным плюсом для города.