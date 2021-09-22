Уфа, 22 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В 12 районах Башкирии будет организовано дистанционное обучение для некоторых школьников. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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«С 22−23 сентября 2021 года дистанционный режим обучения продолжительностью 14 дней будет организован для учеников 5, 6, 7, 8, 10 классов в отдельных школах в 12 районах Башкирии — Абзелиловский, Балтачевский, Белебеевский, Белорецкий, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Чишминский, Мишкинский, Стерлибашевский, Янаульский районы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что данная мера в этих районах была принята из-за высокого показателя заболеваемости детей респираторными инфекциями, в том числе COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии временно приостановили проведение плановой диспансеризации.