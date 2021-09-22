Сеул, 22 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Эксперты Азиатского банка развития (АБР) сохранили прогноз темпов роста экономики Южной Кореи на уровне 4%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные банка.

Kenny J Lee Южная Корея

Отметим, что прогноз АБР ниже прогнозов Международного валютного фонда (4,3%) и правительства Южной Кореи (4,2%), но соответствует прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) и Банка Кореи.

Эксперты отмечают, что сохранение показателя связано со стабильным ростом экспорта, увеличением инвестиций и восстановления частного потребления.

Азиатский банк развития также сохранил темпы экономического роста Южной Кореи на 2022 год на уровне 3,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысили прогноз темпов экономического роста Южной Кореи до 4%.

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