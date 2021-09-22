Магас, 22 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В парламенте Ингушетии распределили депутатские мандаты. Всего в парламент прошли три партии. Из 32 мест в Народном собрании большинство досталось «Единой России», сообщили 22 сентября в пресс-службе правительства республики.

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Единороссы получили 27 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» — три, еще два места досталось ЛДПР. Напомним, ранее сообщалось, что партия ЛДПР может не пройти в Народное собрание, её результаты после выборов составляли, по предварительным данным, 4,99%.

Парламент Ингушетии будет существенно обновлен, сообщили в правительстве. Из прежнего состава сохранят свои мандаты, предположительно, восемь депутатов.

Напомним, выборы Народного собрания Ингушетии седьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября.

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