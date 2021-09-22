Москва, , 11:26 — REGNUM Техническая группа общественного штаба по наблюдению за выборами перепроверит голоса, полученные от избирателей в ходе дистанционного электронного голосования. Об этом 22 сентября сообщает «Интерфакс».

Онлайн (сс) hamonazaryan1

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Кроме того, планируется выложить в открытый доступ графики и элементы по электронному голосованию — на сайте штаба и в социальных сетях. Также в штабе просят Центризбирком сохранять бумажные следы электронного голосования, чтобы в дальнейшем, если потребуется, провести и бумажный пересчёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве почти 2 млн избирателей на прошедших выборах в Государственную думу проголосовали онлайн. При этом в одномандатных округах возникла разница между результатами очного и электронного голосования. Кроме того, возникли вопросы к существенной задержке публикации итогов дистанционного голосования.

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