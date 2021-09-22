Пермь, 22 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Пермском крае 22−23 сентября пройдут похороны жертв стрелка, который совершил вооружённое нападение на территории национального исследовательского университета в Перми, сообщают СМИ.

blickpixel Траур

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Централизованных похорон не будет. Так пожелали родственники погибших студентов, отмечает телеканал «ВЕТТА» со ссылкой на свой источник.

Тело девушки из Удмуртии увезли на родину. Похороны второкурсницы факультета «Гидрометеорология» проходят 22 сентября на ее родине в Лысьве. Подругу и сокурсницу девушки хоронят в Перми.

Напомним, в результате ЧП в вузе Перми погибли шесть человек. 21 сентября было объявлено днем траура.