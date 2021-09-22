Ирвайн, США, 22 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Исполнительный продюсер франшизы Overwatch Чако Сонни покинул компанию Blizzard Entertainment. Об этом 22 сентября сообщает издание Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Overwatch

Сонни назвал годы, проведённые в Blizzard, «абсолютной привилегией и одним лучших событий в карьере». Однако он не раскрыл причину ухода из компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проведёт масштабное расследование по поводу скандала с компанией Activision Blizzard. Организация уже вызвала в суд менеджеров компании.