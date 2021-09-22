Якутск, , 11:39 — REGNUM Пётр Аммосов, который сядет в кресло депутата Госдумы РФ по результатам голосования в одномандатном округе Якутии, оставляет пустым своё кресло в Госсобрании республики. Заменой ему числится народный избранник Усть-Алданского района республики Геннадий Оллонов, но он оказался судимым, пишет 22 сентября ИА SakhaDay.

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Кандидат номер два в списке КПРФ в региональный парламент получил срок за хищение чужого имущества в особо крупном размере. Кому передадут мандат Петра Аммосова в этих обстоятельствах, пока не решили.

Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Аммосов обошёл на выборах «единоросса» Петра Черкашина. Разница между ними составила 1,5% или 4940 голосов.