Киев, 22 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщают, что сегодня, 22 сентября, неизвестные стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

По предварительной информации источников, ранен водитель Шефира. Пострадал ли помощник Зеленского — пока не уточняется.

Официальных комментариев от силовых органов в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее СМИ сообщили — в августе между президентом Владимиром Зеленским и его ближайшим помощником в офисе президента, давним другом и деловым партнёром, сооснователем «Квартала 95» Сергеем Шефиромпроизошла серьёзная ссора.

По информации СМИ, Шефир коммуницирует с крупнейшими финансово-промышленными группами страны.