Саратов, 22 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Саратове наркополицейские задержали двоих жителей соседних республик в возрасте 25 и 28 лет, у которых изъяли более 200 доз наркотика, подготовленных к сбыту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

40.мвд.рф Пакетики с героином

Во время личного досмотра у одного из задержанных обнаружили 104 свертка с порошкообразным веществом. Эксперты установили, что в пакетиках находилось запрещенное вещество массой более 60 граммов. При обыске арендованной злоумышленниками квартиры в Саратове оперативники обнаружили еще 151 грамм наркотиков, подготовленных к сбыту.

Со слов подозреваемых, они планировали сбыть наркотики в Саратове и Энгельсе путем тайных закладок. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области в сфере незаконного оборота наркотиков за 7 месяцев текущего года совершено на 2% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года (с 1691 до 1728).

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