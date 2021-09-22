Россошь, Воронежская область, 22 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Городской водозабор Россоши Воронежской области остановлен из-за аварии на канализационном коллекторе утром 22 сентября, сообщили в администрации Россошанского района.

Администрация Россошанского района Фото с места аварии

«Сегодня возникла аварийная ситуация на канализационном коллекторе на ул. М. Горького. Остановлен городской водозабор», — уточнили в администрации.

Как отмечает ИА REGNUM, новая авария на коллекторе в Россоши произошла ровно через месяц после другой аварии, из-за которой полгорода на несколько дней осталось без воды. Всего в августе на коллекторе, построенном в 2005 году, произошло пять обвалов. Тогда губернатор дал поручение провести внутреннее расследование из-за причин аварии, их результаты не разглашались.

Об этом: Воронежский губернатор поручил расследовать аварию в Россоши