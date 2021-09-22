Таганрог, Ростовская область, 22 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Ростовской области собственница квартиры обвиняется в смерти арендатора. Жительница Таганрога предстанет перед судом за оказание услуг, повлёкших по неосторожности смерть человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Teplohot63.ru Газовая колонка

Следственными органами установлено, что хозяйка сдала в наём квартиру с установленной газовой колонкой на кухне. Оборудование использовалось незаконно и находилось в ненадлежащем техническом состоянии. Арендатор погиб, получив острое отравление окисью углерода при использовании водонагревателя.

Уголовное дело в ближайшее время изучит суд.