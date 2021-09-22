Лондон, 22 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В многопользовательской соревновательной игре Fall Guys: Ultimate Knockout пройдёт событие-кроссовер с Kena: Bridge of Spirits. Об этом 22 сентября сообщает издание gameinformer.

Ember Lab Kena: Bridge of Spirits

До 26 сентября 2021 года геймеры смогут приобрести костюмы Кены и её спутника Рота. Сообщается, что каждый облик будет стоить 10 корон — единиц виртуальной валюты, которая используется в Fall Guys.

Добавим, что релиз Kena: Bridge of Spirits состоялся 21 сентября 2021 года. Игра была высоко оценена критиками.