Москва, 22 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. К концу 2021 года инфляция в России может снизиться до уровня 5,8%. Об этом 22 сентября заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Ожидаем её снижение к концу года до уровня 5,8% — это чуть выше нижнего диапазона прогноза инфляции, который установлен Центральным банком в рамках основных направлений денежно-кредитной политики», — заявил Решетников.

По его словам, такая оценка основана на следующих соображениях: некоторой недооценке рубля, а также позитивном прогнозе урожая, который представил Минсельхоз.

«У нас драйвером выступает продовольственная инфляция, и, соответственно, здесь крайне важна работа сектора сельского хозяйства. Идёт стабилизация цен на бензин, работают демпферные механизмы. 1 сентября этого года у нас запущен демпферный механизм — в дополнение к пшенице ещё и по растительному маслу», — пояснил министр.