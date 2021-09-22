Москва, 22 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Украина стала рынком продажи оружия. Турцию интересует, как впрочем и США, покупка Киевом их вооружений, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик».

President.gov.ua Встреча Владимира Зеленского и Таипа Эрдогана в Турции. 2019

"В случае Анкары покупка Киевом турецких беспилотников. За это они готовы обещать им что угодно и поддерживать их желания. Особенно удобно, что в итоге проданное оружие не будет использовано против России и только убивает мирное население ЛНР и ДНР. Бизнес и ничего личного.

Занятно, что после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган летит 29 сентября в Москву, чтобы объяснить это президенту России Владимиру Путину», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция не признаёт Крым частью России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил перед Генассамблеей ООН турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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