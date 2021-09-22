София, 22 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. С 1 октября 2021 года стоимость природного газа для частных потребителей в Болгарии вырастет на 16%. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в софийском отделении регулятора «Булгаргаз».

Газ

По данным компании, нынешний рост цены на голубое топливо обусловлен общим подорожанием газа в странах Европейского союза, в то время как болгарские власти не смогли выделить дополнительные средства на поддержку энергетической отрасли страны.

«Подобная «газовая политика» нанесет существенный удар по бюджету среднестатистической болгарской семьи, — отметил софийский экономист Властимил Радев. — Многие наши граждане уже не в состоянии оплачивать астрономические счета за коммунальные услуги».

Тем не менее, официальная София не исключает вероятности повышения тарифов на горячую воду. Тысячи жителей Болгарии уже получили предупреждения о возможном подорожании водоснабжения вдвое. В этой связи независимые эксперты призывают сограждан «активно приобретать электрические бойлеры и дровяные нагревательные приборы».