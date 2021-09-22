Омск, 22 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки выявили 376 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в оперштабе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

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Всего в Омской области подтверждён уже 81 541 случай заражения SARS-CoV-2. Выздоровел 61 541 человек, в том числе 464 омича победили коронавирус за прошедшие сутки.

От COVID-19 в регионе привиты 614 456 человек, из них 528 602 получили оба компонента вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Омской области было подтверждено 375 случаев заражения.