Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Лидерам стран — постоянных членов Совбеза ООН необходимо встретиться. Эта идея по-прежнему актуальна, но ясности по месту и срокам нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя 22 сентября РИА Новости.

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Василий Небензя

«Идея встречи лидеров государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, сохраняет актуальность. Пока ясности о сроках и месте ее проведения нет», — сказал Небензя.

Он отметил, что подготовить встречу помешала пандемия коронавируса, однако любые организационные трудности помогает преодолеть политическая воля. Встречу нужно провести, так как перед мировым сообществом стоят серьёзные вызовы, а постоянным членам Совбеза ООН принадлежит особая роль, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, провести саммит лидеров стран — пяти постоянных членов СБ ООН ранее предложил российский президент Владимир Путин. Остальные государства «пятёрки» — США, Франция, Великобритания и Китай — готовы принять в нём участие.

Читайте также: Заседания всех органов ООН должны проходить в очном режиме — Небензя