Небензя напомнил об актуальности саммита «пятёрки» СБ ООН
Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Лидерам стран — постоянных членов Совбеза ООН необходимо встретиться. Эта идея по-прежнему актуальна, но ясности по месту и срокам нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя 22 сентября РИА Новости.
«Идея встречи лидеров государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, сохраняет актуальность. Пока ясности о сроках и месте ее проведения нет», — сказал Небензя.
Он отметил, что подготовить встречу помешала пандемия коронавируса, однако любые организационные трудности помогает преодолеть политическая воля. Встречу нужно провести, так как перед мировым сообществом стоят серьёзные вызовы, а постоянным членам Совбеза ООН принадлежит особая роль, добавил дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, провести саммит лидеров стран — пяти постоянных членов СБ ООН ранее предложил российский президент Владимир Путин. Остальные государства «пятёрки» — США, Франция, Великобритания и Китай — готовы принять в нём участие.
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