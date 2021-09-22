Анадырь, 22 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Власти Чукотки установили новый вид помощи — социальный контракт, которым смогут воспользоваться малоимущие семьи и малоимущие беременные женщины, не имеющие детей, срок беременности которых на момент обращения составляет не менее 180 дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Pixabay.com Беременная женщина

Читайте также: Липецкая область стала первой в ЦФО по числу заключенных соцконтрактов

Помощь предоставляется в виде социальных услуг и единовременного социального пособия, размер которого — 50 тыс. рублей на семью на период действия регионального социального контракта, но не более трёх месяцев.

«Заключая соглашение с органом социальной защиты населения, гражданин обязуется направить средства на мероприятия, направленные на преодоление своей трудной жизненной ситуации. Например, обеспечить условия проживания и обучения ребёнка (косметический ремонт жилого помещения, а также обустройство учебного места для ребенка) или на обеспечение условий проживания и развития ожидаемого беременной женщиной ребёнка (приобретение коляски, кроватки, одежды и т. д.)», — пояснила начальник департамента социальной политики Чукотки Татьяна Горностаева.

В этом году на соцподдержку из регионального бюджета предусмотрен 1 млн рублей. Планируется заключить 20 региональных социальных контрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области за полгода 3063 малоимущих жителя получили помощь на основании социального контракта на общую сумму 287,5 миллиона рублей. Это лучший результат среди регионов Центрального федерального округа.