Москва, 22 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Обязательные нормативы содержания в питьевой воде гормонов, а также некоторых антибиотиков ввел Роспотребнадзор. Об этом 22 сентября сообщила глава ведомства Анна Попова в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

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«В этих нормативных актах (санитарно-эпидемиологических правилах), сохранены все требования, которые защищают наше здоровье. В части они ужесточены, но они добавлены мировыми опытом. Например, мы ввели обязательные нормативы для содержания в питьевой воде гормонов, дополнительного ряда антибиотиков. Мы гармонизировали с европейским возовским объемом нормативов, которые на сегодняшний день есть», — сказала она.

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что теперь основной задачей возглавляемого ею ведомства стало то, как объяснить населению необходимость тех или иных норм и подчеркнула, что все написанное в нормах является нужным.

«Это, безусловно, нужно, потому что, как говорят мои коллеги, написано чьим-то здоровьем», — заключила Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что штамм коронавируса «дельта» за пару месяцев вытеснил все остальные мутации SARS-CoV-2 на территории России.