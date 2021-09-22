Москва, 22 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В настоящее время в России восстановился докризисный уровень занятости, при этом наблюдается рост реальных заработных плат. Об этом 22 сентября заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Пермского края Максим Решетников

«В июле уровень безработицы, численность занятого населения фактически вышли на докризисные уровни. Растут реальные заработные платы: в первом полугодии этого года к аналогичному периоду 2019 года плюс 6,4% в реальном выражении, к прошлому году — плюс 3,4%», — заявил Решетников.

По его словам, быстрее всего зарплаты росли в сфере финансов и IT. Далее в списке лидеров — строительство и сельское хозяйство.

«То есть те отрасли, где традиционно зарплаты относительно невысоки, но высока доля зарплата. То есть ограничения по мигрантам заставили компании опережающими темпами повышать заработные платы российским гражданам. Это позитивная тенденция, которая имеет значение для поддержания внутреннего спроса», — указал он.