Вашингтон, 22 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Выход третьей части сюжетной главы «Духи Амазонии» симулятора выживания Green Hell был перенесён на неопределённый срок. Об этом 22 сентября сообщают разработчики из студии Creepy Jar на своей странице в Twitter.

Lyncconf Games Геймер

https://twitter.com/GreenHellGame/status/1440330623747440640

Релиз был перенесён, потому что разработчикам не хватает времени на «полировку» нового контента. Они поблагодарили игроков за поддержку и попросили их дождаться новой главы.

Green Hell — это видеоигра, в которой геймерам нужно выживать в джунглях Амазонки. Её релиз в сервисе Steam состоялся в 2019 году.