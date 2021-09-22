Кишинёв, 22 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду, находясь на Генеральной ассамблеи (ГА) Организации объединенных наций в Нью-Йорке, встретилась с генсеком ООН Антониу Гутерришом. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Nicolas Raymond Флаг ООН

«Кишинёв поддерживает видение генеральным секретарем повестки дня ООН, а также необходимость реформирования организации, чтобы подготовить её к более эффективному реагированию на вызовы сегодняшнего дня», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Санду также обсудила с Гутерришом борьбу с пандемией, последствия изменения климата, а также поддержание стабильности в регионе и в мире. Она выразила надежду, что международные платформы помогут найти долгосрочные решения проблем человечества.

Стоит отметить, что 76-я сессия ГА ООН началась 21 сентября и будет идти до 27 сентября. Сообщается, что главной темой на ней будет ситуация в Афганистане.