Москва, 22 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Москве 16-летний подросток подозревается в убийстве родителей, сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Mate Marschalko Убийство

Тела мужчины и женщины с множественными колото-резаными ранениями нашли в квартире дома на Полярной улице. По подозрению в совершении преступления правоохранительные органы задержали 16-летнего подростка, сына погибших.

В СК располагают сведениями, что несовершеннолетний систематически употреблял наркотические вещества.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»), проводятся следственные действия.