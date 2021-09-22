Назрань, Ингушетия, 22 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Ингушетии произошло ЧП на одной из газовых автозаправочных станций в городе Назрани — во время заправки взлетел на воздух автомобиль «Газель». Видео с места происшествия опубликовали пользователи регионального сегмента соцсетей. На странице «chp_ingushetia» в Instagram подписчики предположили, что взрыв мог произойти из-за неправильного монтажа газового баллона.

Uxfon.com Взрыв газа

Машина заправлялась впервые, в момент взрыва в ней никто не сидел. От взрывной волны повреждены часть территории и оборудования АЗС.

Инцидент случился 21 сентября. В экстренных службах факт взрыва подтвердили, уточнив, что никто во время происшествия не пострадал, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году при взрыве на газовой заправке в Сунженском районе Ингушетии пострадали шесть человек.

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