На заправке в Ингушетии взорвалась «Газель»
Назрань, Ингушетия, 22 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Ингушетии произошло ЧП на одной из газовых автозаправочных станций в городе Назрани — во время заправки взлетел на воздух автомобиль «Газель». Видео с места происшествия опубликовали пользователи регионального сегмента соцсетей. На странице «chp_ingushetia» в Instagram подписчики предположили, что взрыв мог произойти из-за неправильного монтажа газового баллона.
Машина заправлялась впервые, в момент взрыва в ней никто не сидел. От взрывной волны повреждены часть территории и оборудования АЗС.
Инцидент случился 21 сентября. В экстренных службах факт взрыва подтвердили, уточнив, что никто во время происшествия не пострадал, пишет ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году при взрыве на газовой заправке в Сунженском районе Ингушетии пострадали шесть человек.
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