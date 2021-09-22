Москва, 22 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Российская экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем предполагали в правительстве. Об этом 22 сентября заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Экономика восстановилась быстрее, чем предполагалось общенациональным планом восстановления экономики, над которым мы работали с вами вместе», — заявил Решетников.

«Вместо третьего квартала восстановление произошло уже во втором. В первую очередь, это произошло за счёт роста потребительского спроса. Восстанавливаются реальные денежные доходы населения — пока немножко не хватает, но рассчитываем, что в ближайшее время это произойдёт», — пояснил министр.

Кроме того, по его словам, сыграл роль отложенный спрос населения.

«Люди стали совершать покупки, которые не сделали в прошлом году. Ну и, конечно, свою роль сыграли масштабные социальные выплаты», — указал он.