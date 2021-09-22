Москва, 22 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В ближайшем будущем человечество вряд ли сможет полностью перейти с традиционных на возобновляемые источники энергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM22 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Зеленая энергетика

«Энергетический переход России должен начинаться с того, чтобы правильно расставить приоритеты, а не впадать в крайности. Несмотря на все разговоры об инновационности, российская экономика по-прежнему зависит от углеводородов. Прозвучавшие недавно в мире заявления о подорожании солнечной энергии и замедлении темпов формирования «зеленой» энергетики выгодны для России, — сказал Каленов. — В ближайшем будущем человечество вряд ли сможет полностью перейти с традиционных на возобновляемые источники энергии».

Как полагает Каленов, говорить о том, что какие-то энергоносители полностью уйдут в прошлое, пока преждевременно.

«Помимо угля, спрос на который в последнее время вырос, есть еще нефть и газ, — сказал эксперт. — В производстве около 80% продукции прямо или косвенно задействованы углеводороды. Они и их элементы могут использоваться как в качестве сырья, так в качестве энергоресурсов. На сегодняшний день значительную долю тут занимает нефть, но газ вполне может ее заменить. Тем более что одним из основных источников получения водорода является как раз природный газ. На данный момент наша страна обладает около ¼ всех мировых запасов данного ресурса, и этим надо пользоваться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов указал на одну из главных проблем водородной энергетики.