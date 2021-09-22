Белгород, 22 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Ледовую дорожку начали строить в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленина в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе мэрии. Её площадь составит порядка 1,4 тысячи квадратных метров.

Пресс-служба администрации Белгорода Проект ледовой дорожки в парке Белгорода

Новая трасса разместится недалеко от скейт-парка. Рядом обустроят прокат коньков и раздевалку. Ледовую дорожку вписывают в существующий ландшафт. Для этого фитопатологи провели обследование зелёных насаждений — 20 деревьев пересадят, у 12 обрежут сухие ветви, ещё 19 старовозрастных акаций, клёнов, груш и вязов, поражённых стволовой гнилью и признанных нежизнеспособными, вырубят. В парке на ближайших субботниках высадят 50 новых деревьев.

Открытие ледовой дорожки запланировано началу новогоднего сезона.