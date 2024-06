Вашингтон, 22 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Участники группы Epikker подали в суд на исполнителя The Weeknd, соавторов его песен, а также компанию Universal Music Group. Об этом 22 сентября сообщает издание Billboard.

Скриншот с YouTube The Weeknd (Абель Тесфайе)

По данным СМИ, причиной судебного иска стало якобы нарушение авторских прав. Сунил Фокс и Генри Стрэндж (Epikker) считают, что композиция Call Out My Name в исполнении The Weeknd похожа на их трек Vibeking, который на данный момент недоступен для широкой публики.

По словам создателей песни Vibeking, трек был готов ещё в 2015 году, однако выпущен только в 2017. В момент релиза они отправили композицию одному из менеджеров The Weeknd, и он понравился Абелю Тесфайе (настоящее имя The Weeknd). После этого Сунил Фокс и Генри Стрэндж не получали запроса на использование их песни.

ИА REGNUM напоминает, что композиция Call Out My Name вышла в 2018 году в составе дебютного альбома The Weeknd. В том же году песня стала хитом, в первый день она транслировалась 6 млн раз на цифровой площадке Apple Music.