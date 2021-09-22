Москва, 22 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Вопрос хранения и перемещения остается наиболее острой и пока нерешенной проблемой водородной энергетики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов, комментируя планы правительства РФ по декарбонизации российской экономики.

Efficientics.com Водород в таблице Менделеева

«В основе новой экономики лежат возобновляемые и альтернативные источники энергии. Одним из таких источников является водород, — сказал Каленов. — И ряд крупных российских компаний имеют хорошие наработки в области водородной энергетики. Однако, несмотря на то, что водород является одним из самых чистых видов топлива и обладает высокой степенью теплоты сгорания, тут есть достаточно серьезные проблемы. Во-первых, технологии его производства пока еще слишком дорогие. Во-вторых, водород сложно хранить и перемещать по причине низкой плотности и воспламеняемости. Вопрос хранения и перемещения остается наиболее острой и пока нерешенной проблемой водородной энергетики не только в России, но и в мире».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов объяснил, что у России есть огромный научно-технический потенциал, который может обеспечить ей успешный энергетический переход.