Москва, 22 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Московский фонд реновации жилой застройки с начала реализации программы поступило 1339 заявок на покупку дополнительных метров в новых домах по реновации, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Программа реновации

По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, из них 365 обращений подано в течение двух лет после оформления права собственности на полученные равнозначные квартиры.

Многие жители старых пятиэтажек хотят докупить квадратные метры еще до того, как начинается переезд. Всего с участниками реновации в Москве заключено более 1225 договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации в новые квартиры переехали более 39 тыс. участников программы.

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