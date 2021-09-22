ЕАО получит деньги на выплаты пострадавшими от паводка в 2020 году
Москва, 22 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Еврейской автономной области выделят из федерального бюджета 922 млн рублей для помощи жителям региона, пострадавшим от прохождения паводка в прошлом году. Соответствующее распоряжение 22 сентября подписал председатель правительств РФ Михаил Мишустин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Средства будут направлены жителям Еврейской автономии, жильё которых было повреждено или полностью непригодно для жилья после паводка в 2020 году. Основная часть суммы — 780 млн рублей — предназначена для тех, кто лишился своих домов из-за наводнения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии люди, пострадавшие от паводка в прошлом году, получили выплаты на сумму 72,4 млн рублей, но основная часть средств не была до них доведена.