Оренбург, 22 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется экс-сотрудник УФИСН, который обвиняется в совершении коррупционного преступления. Уголовное дело о взяточничестве на 4,5 млн рублей передано в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ksonline.ru Взятка

По версии следствия, занимая должность оперуполномоченного оперативного отдела исправительной колонии № 8, мужчина с мая 2019 по сентябрь 2020 года потребовал от осужденного взятку. Впоследствии экс-сотрудник УФСИН в несколько этапов получил взятку в виде денег и услуг имущественного характера на общую сумму более 4,5 млн рублей за попустительство по службе и за незаконные действия (бездействие) в интересах взяткодателя.

Фигуранту уголовного дела инкриминируют получение должностным лицом лично взятки в виде денег и в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе и за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере.