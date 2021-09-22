Абакан, 22 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Ещё восемь пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что жертвами COVID-19 стали пять женщин (64 года, 72 года, 88 лет, 92 года, 95 лет) и трое мужчин (58 лет, 67 лет, 80 лет).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 698 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в регионе выявили 20 298 носителей коронавируса.