Москва, 22 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В случае успешной декарбонизации российской экономики на первое место выдвинутся безуглеродные технологии, такие как «зеленый» водород и разлагаемые биопластики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов.

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«Приоритетными в декарбонизированной экономике мира и России, вероятно, станут несколько отраслей, — сказал Сафонов. — Во-первых, безуглеродная энергетика, включая возобновляемые источники энергии, биотопливо, «зеленый» водород. Ежегодно к 2050 году ввод таких новых мощностей в мире будет превышать сотни гигаватт. Во-вторых, безуглеродный транспорт, в том числе электромобили, водородный транспорт (на топливных ячейках), жидкое биотопливо второго и третьего поколений (биокеросин, биобензин, биодизель на основе древесной биомассы, водорослей). В-третьих, продукция с приставкой «био», включая дома из современных древесных конструкций и материалов, биотекстиль, разлагаемые биопластики и тому подобное. У этих товаров отрицательный углеродный след, поскольку сырье (деревья, сельхозпродукция) поглощают СО2 из атмосферы, а затем этот углерод на долгие годы депонируется в продукции».

Кроме того, как полагает Сафонов, выдвинутся безуглеродные технологии в промышленности, производство новых материалов с использованием био‑ и нанотехнологий, развитие «климатически дружелюбного сельского хозяйства», включая безотвальные технологии вместо традиционной пашни. Во всех этих направлениях у России, как пояснил Сафонов, есть огромный потенциал.

«Самый большой в мире. Однако до сих пор он остается незадействованным», — констатировал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов заявил, что, проводя декарбонизацию экономики, Россия может добиться экономии за счет поэтапного, а не одномоментного замещения технологий.